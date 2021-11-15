14 ноября состоялся четвертьфинал "Танців з зірками", по результатам которого далее продолжать борьбу будут три участника Артур Логай, Константин Войтенко и Ольга Харлан.

В 11-м выпуске в шаге от полуфинала проект покинула пара Дмитрий Каднай и Алина Ли, которым многие пророчили победу. Решение судей, поставивших Каднаю и его партнерше низкие оценки, выбесило зрителей.

Пользователи бурно обсуждают последний эфир. В частности, большинство высказывают мнение, что вылететь из "Танців з зірками" должны были актер Артур Логай и Анна Карелина. Зрителям показалось, что одна из судей, прима-балерина Екатерина Кухар специально продвигает Логая к победе.

"Впечатление, что в «Танцах» на самом деле оценивают отнюдь не танцы… Если победит Логай, это будет несправедливо - в их паре танцует только девушка"

"Логай не заслуживает финала. Кухар тащит его, зачем??? Несправедливо оценила Кадная, в общем, слили финал...😬"

"Мда... Тянут Логая в победители, уже всё понятно..."

"Да пора уже Артура выгнать. Пусть будет танец без партнёров, так он бы уже давно домой поехал. Каднай объективно танцует лучше, но Артура судят по партнёрше и поддержке, хотя это только её заслуга"

"Просто нет слов. Видно же по коментам,что за Артура голосуют мало. Зачем вы его тянете в финал? Он просто ходит по паркету и подкидывает партнёршу. Он полный ноль. 🤢🤢🤢"

Отметим, Артур Логай, отучившись два года на факультете "международного туризма", понял, что это не его и подался в 2014-м году на песенный проект "Х-Фактор". По окончании программы Артур занял десятое место, но не бросил петь. Более того, он начал сниматься в фильмах и сериалах, в частности, в нашумевшем «Моя улюблена Страшко».

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