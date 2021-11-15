Наречена тріумфатора " Голос. Діти " і "Голос країни" артиста Романа Сасанчина Іванна в нових сторіс розповіла про сварки із зіркою.
Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин спочатку переміг на шоу " Голос. Діти", а після цього повторив тріумф на"Голос країни". Співак познайомився з Іванною, з якою практично відразу почав зустрічатися, а потім і жити. Роман запропонував красуні вийти заміж, але офіційно пара ще не розписалася. При цьому дівчина перебуває на восьмому місяці вагітності, чекаючи первістка. Іванна також активно веде сторінку в Instagram, де розповідає про стосунки з Романом і багато іншого.
Цього разу дівчина вирішила відповісти на питання фанатів. На новому сторіс Іванна торкнулася теми сварок.
"Лаємося, але я хочу сказати, що на самому початку ми лаялися набагато більше ніж зараз. Але, найголовніше, що дуже швидко миримося", - сказала Іванна.
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"Коли вже нарешті одружитеся?",- запитав ще один фанат.
"Тоді коли захочемо", - відповіла Іванна.
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