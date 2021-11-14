Беременная невеста известного певца Романа Сасанчина, который одержал победу в шоу "Голос країни", Иванна раскрыла, через сколько они с женихом начали жить вместе.

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей невесткой Иванной ждет первенца, а именно дочку. Как известно, они перенесли свою свадьбу до лучшего времени, когда их дочка уже подрастет.

Так, на этот раз невеста Сасанчина опубликовала новое видео. Иванна часто общается со своими поклонниками и рассказывает им подробности из личной жизни. Она решила поговорить на тему отношений и ответит на самые интересные вопросы. У неё спросили, через какое время после знакомства с Романом Сасанчиным они начали отношения.

"Через 1-2 недели. И жить вместе, можно сказать, тоже", - призналась Иванна.

Также, на видео она показала момент с Романом Сасанчиным, как обнимает его, а потом резко кусает.

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