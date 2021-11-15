Невеста триумфатора "Голос. Діти" и "Голос країни" артиста Романа Сасанчина Иванна в новых сторис рассказала о ссорах со звездой.
Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин сначала победил на шоу "Голос. Діти", а после этого повторил триумф на "Голос країни". Певец познакомился с Иванной, с которой практически сразу начал встречаться, а потом и жить. Роман предложил красотке выйти замуж, но официально пара еще не расписалась. При этом девушка находится на восьмом месяце беременности, ожидая первенца. Иванна также активно ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает об отношениях с Романом и многом другом.
В этот раз девушка решила ответить на вопросы фанатов. На новом сторис Иванна затронула тему ссор.
"Ругаемся, но я хочу сказать, что в самом начале мы ругались намного больше чем сейчас. Но, самое главное, что очень быстро миримся", - сказала Иванна.
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"Когда уже наконец-то женитесь?", - спросил еще один фанат.
"Тогда когда захочем", - ответила Иванна.
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