Невеста триумфатора "Голос. Діти" и "Голос країни" артиста Романа Сасанчина Иванна в новых сторис рассказала о ссорах со звездой.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин сначала победил на шоу "Голос. Діти", а после этого повторил триумф на "Голос країни". Певец познакомился с Иванной, с которой практически сразу начал встречаться, а потом и жить. Роман предложил красотке выйти замуж, но официально пара еще не расписалась. При этом девушка находится на восьмом месяце беременности, ожидая первенца. Иванна также активно ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает об отношениях с Романом и многом другом.

В этот раз девушка решила ответить на вопросы фанатов. На новом сторис Иванна затронула тему ссор.

"Ругаемся, но я хочу сказать, что в самом начале мы ругались намного больше чем сейчас. Но, самое главное, что очень быстро миримся", - сказала Иванна.

"Когда уже наконец-то женитесь?", - спросил еще один фанат.

"Тогда когда захочем", - ответила Иванна.

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