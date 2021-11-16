Відомий бізнесмен і фіналіст першого сезону проекту "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, Олексій Тригубенко показав свою маму-красуню.

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проєкт "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того, щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, проте "Холостячка" вибрала іншого.

Так, цього разу Фіналіст "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, у Олексія Тригубенка 12 листопада був День Народження. Він вирішив трохи пізніше відзначити свято зі своєю сім'єю. На кадрах "Холостяк" показує членів своєї сім'ї за святковим столом. Зібралися його мама, батько, сестра з нареченим і тітка з дядьком.

"Сім'я в зборі: мама, тато, Вітя, Настя, тітка Таня - це сестра моєї мами, дядько Саша. Всі зібралися. Все, починаємо відзначати", - сказав Олексій Тригубенко.

"З кожним місяцем, і з кожним проектом твоє життя буде приносити тобі ще більше радості, задоволення, успіхів і процвітання і найкращих емоцій!",- побажала фіналісту "Холостячки" сестра.

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