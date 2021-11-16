Известный бизнесмен и финалист первого сезона проекта "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, Алексей Тригубенко показал свою маму-красотку.

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того, чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, однако "Холостячка" выбрала другого.

Так, на этот раз финалист "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, у Алексея Тригубенко 12 ноября был День Рождения. Он решил немного позже отметить праздник со своей семьей. На кадрах "Холостяк" показывает членов своей семьи за праздничным столом. Собрались его мама, отец, сестра с женихом и тётя с дядей.

"Семья в сборе: мама, папа, Витя, Настя, тётя Таня - это сестра моей мамы, дядя Саша. Все собрались. Всё, начинаем отмечать", - сказал Алексей Тригубенко.

"С каждым месяцем, и с каждым проектом твоя жизнь будет приносить тебе еще больше радости, удовольствия, успехов и процветания и самых лучших эмоций!", - пожелала финалисту "Холостячки" сестра.

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