Стало відомо, хто наступним покине кулінарне шоу "МайстерШеф 11". Українці бурхливо обговорюють спойлер - одні шкодують, інші зітхають з полегшенням.

Так, на офіційній сторінці "МайстерШеф" в Instagram оголосили, що наступною на виліт є Даша Євтух, яка стала трендом TikTok, передає Politeka.net.

Її відео про розпакування з місцевого магазину і життя в селі стали вірусними.

У Даші мільйони переглядів, 317 тис. підписників і 6 млн лайків в соцмережі. Родом вона з маленького села на Полтавщині. Навчалася в аграрній академії. Готує домашні страви, але більше любить пекти десерти.

Користувачі пересварилися в коментарях: одні з радістю сприйняли виліт Даші, інші впевнені, що дівчина могла б домогтися великих успіхів на проекті і навіть потрапити в п'ятірку кращих.

"Та невже, хальва пішла, юхууу"

"Шкода Дашу, вона хороша дівчина і кулінарна дівчина, і все у неї вийде і дай Бог їй відкрити свій ресторан!!! 👍 👍 👍 - якщо так буде, дуже цікаво туди зайти, почитати меню...а назва ресторану, наприклад: "Кобиляка клята", або "Світ каклєт"🤔"

"Дуже шкода) хороша людина Дашка ❤️ приємно було за нею спостерігати, дійсно новачок, який виріс на проекті"



"Яку страву вона сама зробила???? Чистила овочі всі? Навіщо залишати людину, яка нічого взагалі не знає про кулінарію?"

"Слава богу!!! А то і так сильно затрималася... Наступну чекаю Світлану👏"

"Ну нарешті, вона вже в 3 випуску повинна була вилетіти! Стільки гідних учасників покинули шоу до неї і набагато сильніше її - я вважаю що вона могла дійти і до 7-5 кращих"

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