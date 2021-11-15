Стало известно, кто следующим покинет кулинарное шоу "МастерШеф 11". Украинцы бурно обсуждают спойлер - одни жалеют, другие вздыхают с облегчением.

Так, на официальной страничке "МастерШеф" в Инстаграм объявили, что следующей на вылет является Даша Евтух, ставшая трендом TikTok, передает Politeka.net.

Ее видео о распаковках из местного магазина и жизни в селе стали вирусными.

У Даши миллионы просмотров, 317 тыс. подписчиков и 6 млн лайков в соцсети. Родом она из маленького села на Полтавщине. Училась в аграрной академии. Готовит домашние блюда, но больше любит печь десерты.

Пользователи перессорились в комментариях: одни с радостью восприняли вылет Даши, другие уверены, что девушка могла бы добиться больших успехов на проекте и даже попасть в пятерку лучших.

"Та неужели, хальва ушла, юхууу"

"Жаль Дашу, она хорошая девушка и кулинарная девушка, и все у нее получится и дай Бог ей открыть свой ресторан!!! 👍👍👍 - если так будет, очень интересно туда зайти, почитать меню...а название ресторана, к примеру: "Кобиляка клята", или "Світ каклєт"🤔"

"Очень жаль ) Хороший человек Дашка ❤️ Приятно было за ней наблюдать, действительно новичок, который вырос на проекте"



"Какое блюдо она сама сделала???? Чистила овощи все програмы? Зачем оставлять человека, который ничего вообще не знает про кулинарию?"

"Слава богу!!! А то и так сильно задержалась... Следующую жду Светлану👏"

"Ну наконец-то, она уже в 3 выпуске должна была вылететь! Столько достойных участников покинули шоу до нее и намного сильнее ее - я считаю что она могла дойти и до 7-5 лучших"

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