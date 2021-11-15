Відомий хореограф Макс Чмерковський виступивши з Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром на шоу "Танці з зірками" змусив заздрити спортсменці.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більше 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проєктах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу хореограф опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, у чвертьфіналі шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський виступив на паркеті разом з Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром.

"Дуже був радий опинитися на паркеті знову.



Спасибі" Танці з зірками " за такий формат ефіру і Ользі Харлан і Дмитру Дікусару за наше танцювальне тріо!",- подякував Макс Чмерковський.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під відео: "Кращий танець! несправедливо низькі оцінки були", "Заворожує Ваш танець-дивитися б вічність...", "Шикарне тріо! Браво!", "Крутий танець. Рада що Оля і Діма пройшли далі", "Зачаровує танець", "Максим, ваше тріо було кращим", "Вау, це тріо! стільки пристрасті такі чоловіки і Оля", "Яма обзавідовался тому занизив бали".

Також, користувачка мережі висловилася, що заздрить Ользі Харлан.

"Так, на місці Олі, хотіла б побувати кожна дівчина. Який гарячий танець! Дуже красиво".

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