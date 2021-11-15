Малолітня дочка і дружина зірки "Квартал 95" Ткача змусили його кричати від страху: "Не хитайте, що ви робите"

Вікторія, дружина зірки "Квартал 95" Юрія Ткача, показала, як проводить час з чоловіком і дочкою, опублікувавши сторіси в Instagram.

Як пише Politeka.net, Вікторія і Юрій ткачі давно одружені і виховують дочку Лізу, яка пішла в перший клас. Юрій починав кар'єру в команді КВК "Збірна Дніпропетровська", а в 2013 році став частиною" Студії Квартал 95", після чого прославився завдяки ситкому" країна у "і спін-оффу на нього"Одного разу під Полтавою". Вікторія, як і Юрій, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Вікторія показала, як гуляє разом з дочкою і чоловіком. Юрій знімав, як мама з малятком побігли по підвісному мосту.

"Екстремали. Тихо, не хитайте, що ви робите. Ліза не стрибай. Бате хреново, Ліза не стрибай", - кричав Юрій на камеру, після чого показав себе.

На другому сторіс Ткач вже доходив по мосту.

"Трохи зсикотно", - сказав Юрій, коли дійшов до кінця переправи над гірською річкою.

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