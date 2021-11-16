Учасники шоу "МастерШеф" вирішили жорстоко помститися супернику за жадібність на одному з конкурсів, де

Як передає Politeka.net, зараз проходить 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Його суддями є Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Так, цього разу на ефірі кулінарного шоу "Майстер Шеф" стався конфлікт. На одному з конкурсів на кухні учасники шоу вирішили жорстоко помститися Максиму за його жадібність. Він підійшов до одного зі столів і попросив помідор, оскільки їх потрібно дуже багато для приготування Гаспаччо. Однак, у відповідь на прохання він отримав відмову.

"Людина повинна бути з великої літери, а не з маленької. Ваші хитромудрі плани типу нікому нічого не давати...До побачення!",- відповів один з учасників Максиму.

"Ну навіщо ти тут ерепенішься. Скажи мені чітко: Я не дам тобі помідор тому що він у мене лежить один. Все! Ну звичайно мене це теж чіпляє і я починаю ерепеніться там у відповідь, розумієш, тому що мені так теж не треба відповідати"

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