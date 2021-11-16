Участники шоу "МастерШеф" решили отомстить сопернику за жадность на одном из конкурсов.

Как передает Politeka.net, сейчас проходит 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями является Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Так, на этот раз на эфире кулинарного шоу "Мастер Шеф" произошел конфликт. На одном из конкурсов на кухне участники шоу решили жестоко отомстить Максиму за его жадность. Он подошел к одномку из столов и попросил помидор, поскольку их нужно очень много для приготовления Гаспаччо. Однако, в ответ на просьбу он получил отказ.

"Человек должен быть с большой буквы, а не с маленькой. Ваши хитроумные планы типа никому ничего не давать...До свидания!", - ответил один из участников Максиму.

"Ну зачем ты тут ерепенишься. Скажи мне четко: Я не дам тебе помидор потому что он у меня лежит один. Всё! Ну конечно меня это тоже цепляет и я начинаю ерепениться там в ответ, понимаешь, потому что мне так тоже не надо отвечать"

Ранее сообщалось, участник "Мастер Шеф" Максим едва не расплакался из-за конфуза перед Хименесом-Браво и Мартыновской: "Провал года"

Также, вылетевший из "Мастер Шеф" фаворит шоу Дихтяр рассказал о зависти и ревности: "Не буду останавливаться"

Politeka рассказывала, Хименес-Браво приоткрыл завесу тайны над новым сезоном "Мастер Шеф": появились первые кадры



