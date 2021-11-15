Співачка Олександра Зарицька, фронтвумен групи KAZKA, яка за час участі в шоу "Танці з зірками" скинула 20 кілограмів, показала досить сміливий знімок після душу.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є успішною вітчизняною співачкою, яка брала участь у талант-шоу та на відборі Євробачення. А цього року солістка KAZKA, вирішила взяти участь у шоу"Танці з зірками". Зірка увійшла в топ 5 пар, після чого вилетіла, не дійшовши два кроки до фіналу. Зате Олександра натякнула на роман зі своїм партнером по "Танцях" Юрієм Мєшковим. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Зарицька була в рушниках. Одне намотала на голову, а другим прикрила тіло. Зірка стояла перед дзеркалом, демонструючи розкішну фігурку.

"Добрий ранок. У нас сьогодні насичений день. Буду тримати тебе в курсі. Понеділок", - написала Зарицька.

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