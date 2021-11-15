Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, которая за время участия в шоу "Танці з зірками" сбросила 20 килограммов, показала довольно смелый снимок после душа.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является успешной отечественной певицей, принимавшей участие в талант-шоу и на отборе Евровидения. А в этом году солистка KAZKA, решила принять участие в шоу "Танці з зірками". Звезда вошла в топ 5 пар, после чего вылетела, не дойдя два шага до финала. Зато Александра намекнула на роман со своим партнером по "Танцях" Юрием Мешковым. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Зарицкая была в полотенцах. Одно намотала на голову, а вторым прикрыла тело. Звезда стояла перед зеркалом, демонстрируя роскошную фигурку.

"Доброе утро. У нас сегодня насыщенный день. Буду держать тебя в курсе. Понедельник", - написала Зарицкая.

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