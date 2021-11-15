Відома співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала яскраві кадри з кінематографічних місць у Нью-Йорку.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала серію нових фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Санта Дімопулос вирушила зі своїм чоловіком в Нью-Йорк. Звідти вона показала шикарні кадри і розповіла, про кінематографічні місця, завдяки яким їй подобається це місто.

"Чи є в світі місце більш кінематографічне, ніж це місто? Відчуття, що ти всередині фільму, тут не покидає ні на секунду.

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Я ловила його, гуляючи вулицями, дивлячись на вечірні вогні з жовтого таксі, розглядаючи хмарочоси…

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Нью-Йорк

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Приїжджаючи сюди, неможливо не згадати фільми, які народилися в цьому місті. І прогулятися по легендарних кіно-місцях. Отже:

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Будинок Керрі Бредшоу. Про нього я вже розповідала в сторіз. Додам ще кілька фактів.

"Та сама" квартира, де жила Керрі, знаходиться в Вест Вілладж (в серіалі адреса будинку Бредшоу-Верхній Іст-Сайд), але ця плутанина не заважає потоку туристів. Настільки активному, що її нинішній власник повісив грізне оголошення: "приватна власність!"

Але, давайте будемо чесними: кого це зупиняє!

Нью-Йоркська публічна бібліотека.

Мало того, що ця будівля сама по собі до непритомності красиво, як зовні, так і всередині, - воно теж зіграло чимало ролей в кіно!

Бібліотека фігурує в повнометражному SATC (Керрі хотіла влаштувати тут весілля), герої легендарного «Сніданку у Тіффані» з'ясовували в цих залах відносини... Ще «Людина-павук», «Післязавтра» і багато інших.

Місце неймовірне, в загальний читальний зал вхід вільний - і півдня вражень вам гарантовані!

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Центральний парк. На цих алеях, напевно, сталося більше зйомок, ніж у всіх інших кіно-місцях разом узятих.

Парк зіграв роль у багатьох класичних стрічках: "Один вдома", "Сніданок у Тіффані", " Ванільне небо"

Звичайно ж, Керрі з подругами теж тут гуляли!

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Готель «Плаза». Хочу додати це неочевидне місце в список, тому що воно дихає розкішшю «старого Нью-Йорка».

Це найстаріший розкішний готель на Манхеттені і в ньому встигли «пожити» з десяток кіногероїв.

Мабуть, найвідоміший з них - малюк Кевін, який у другій частині "Один вдома" влаштував в "Плазі" відмінну вечірку!

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Це приблизно 10я частина моїх улюблених кіномісць в НЙ.

Насправді - список величезний, як і сам чарівне місто.

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А у вас є улюблені Кіношні місця в НЙ?",- запитала Санта Дімопулос.

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