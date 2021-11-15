Оля Фреймут, популярна вітчизняна телеведуча, яка одружена з гендиректором "Нового каналу", показала, як тренується в спортзалі з невідомим красенем.
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка стала відома завдяки ранковим шоу, а потім проекту "Ревізор". Кілька років тому Оля вийшла заміж за гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотко. Оля продовжує свою кар'єру, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Оля Фреймут показала, як тренується в спортзалі. На кадрах зірка була на килимку, надівши лосини і кофтинку. Олі допомагав з вправою невідомий молодий чоловік. Після цього Фреймут займалася з гумкою, вражаючи мотивацією.
"Нове чарівне сучасне місце в Києві", - написала Оля на сторіс.
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