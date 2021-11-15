Оля Фреймут, популярная отечественная телеведущая, которая замужем за гендиректором "Нового канала", показала, как тренируется в спортзале с неизвестным красавчиком.
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной отечественной телеведущей. Звезда стала известна благодаря утренним шоу, а потом проекту "Ревизор". Несколько лет назад Оля вышла замуж за гендиректора "Нового канала" Владимира Локотко. Оля продолжает свою карьеру, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Оля Фреймут показала, как тренируется в спортзале. На кадрах звезда была на коврике, надев лосины и кофточку. Оле помогал с упражнением неизвестный молодой человек. После этого Фреймут занималась с резинкой, впечатляя мотивацией.
"Новое очаровательное современное место в Киеве", - написала Оля на сторис.
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