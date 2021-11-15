Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський звернувся до українців після чвертьфіналу проєкту.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більше 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проєктах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Макс Чмерковський у чорному костюмі сидить у павільйоні шоу"Танці з зірками". Під фото він вирішив заговорити про останній ефір, в якому брав участь разом з Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром.

"Ух, який вчора був емоційно сильний і одночасно складний ефір.



Залишилося всього два ефіри і атмосфера конкуренції загострюється.

Вчора я відчув весь спектр емоцій - від позитивних, коли танцював на паркеті з учасниками, до болю в серці, коли виявилося, що з нами далі не пройде Дмитро Каднай.

Всі танцюристи сильні і гідні. Я дуже переживаю за кожного, а далі вибирати складніше.



Цікаво, а за кого вчора голосували ви?",- запитав Макс Чмерковський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Я через Кадная дивилася і чекала кожен ефір", "Харлан-Дікусар ", "Складно вже на цьому етапі голосувати за когось конкретно, залишилися всі сильні учасники шоу. Всі гідні перемоги! Це вже навіть не конкурс, а чудове видовище професійних танцюристів!".

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