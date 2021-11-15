Яка вона стильна і весела

Популярна телеведуча Лілія Ребрик поділилася в соцмережі яскравими кадрами, на яких показала Європу в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу чарівні кадри, на яких показала Європу в Україні.

На нових фотографіях Лілія відображена в дивовижній локації - це аутлет містечко Мануфактура під Києвом. Для прогулянки телезірка одягла стильний образ - на ній вузькі світлих джинси і модне чорно-біле пальто, а на шиї затишний білий шарф. Волосся красуні акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Щоб зробити фото як у старій Європі – необов'язково їхати в саму Європу!Ловіть красиві види на своїй батьківщині очима прекрасного фотографа". Шанувальники не пройшли повз і почали активно коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами.

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