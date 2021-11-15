Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала ведучою зоряного балкона на шоу "Танці з зірками", обурилася через вильот фаворита.

Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою українською телеведучою. Вона часто з'являється у складі журі в різних шоу, і також шанувальники відзначають прекрасне почуття гумору Маші.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Маша Єфросиніна показала себе на шоу "Танці з зірками", де стала ведучою зоряного балкона разом з Володимиром Дантесом. Телеведуча постала в шикарному сяючому вбранні чорного кольору з піджака і брюк, і також розбавила свій образ чорним топом.

"Якщо серед вас є глядачі "Танців з зірками", благаю, поговоріть зі мною

Вчорашній ефір танців, крім того, що у нас з Володимиром Дантесом відбувся дебют в парному веденні, залишив в мені змішані почуття!

Я абсолютно точно заявляю, що не даю особисту оцінку всім героям паркету - вони всі для мене бійці, що живуть проектом і вже порядком їм понівечені! Я про інше хочу поговорити

Напишіть, будь ласка, чесно, ось для того, щоб Ви проголосували за того чи іншого учасника, що вам потрібно? Що з того, що ви бачите на екрані, викликає в вас рефлекс взяти телефон і відправити смс? Вчора було так: Оля Харлан в зоні ризику - ми як божевільні орем вам з екранів " спасаааайте!». Я закликаю всіх жінок натиснути, щоб дати можливість єдиній дівчині, що залишилася, із зірок продовжити життя в шоу! Хлоп, і ти це робиш. Потім прям довго Костя Войтенко В зоні ризику-ефір заповнюється закликами голосувати за хлопця

І ось підходить шоу результатів: хренак, і з'ясовується, що за того, за кого всі були спокійні, тому що у нього все зашибісь і по голосам, і за оцінками, і по, мати його, феєричним танцям, - Ви проголосували взагалі менше всіх! Как?

Це що виходить, не закликаєш-не голосуєте? Або, якщо у пари все добре, не виникає внутрішньої потреби їх про всяк випадок підтримати? Або що?

Я навіть свій досвід згадала: я вилетіла в той вечір, коли станцювала без помилок і вперше була собою задоволена, плюс в зал вперше прийшли мене підтримати мої чоловік і діти-ну, тобто все вперше було круто!!! І ви залишили мене без підтримки)

І ось вчора те ж сталося з Дімою і його абсолютно казковою партнеркою Аліною Лі!

Просто цікаво дізнатися у вас, це так влаштовано?",- запитала Маша Єфросиніна.

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