Продюсер і єдиний син легендарної артистки Софії Ротару Руслан Євдокименко оприлюднив знімок, який зроблений ще в його дитинстві.
Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином легендарної співачки Софії Ротару та її покійного чоловіка Анатолія Євдокименка. Також він прославився як її продюсер. У Руслана є дружина - Світлана, і двоє дітей-син Анатолій, якого назвали на честь дідуся і дочка - Соня. Зараз йому 51 рік.
Так, цього разу син Софії Ротару опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Він оприлюднив кадр з дитинства. На фото Руслан Євдокименко зовсім маленький і тримає телефонну трубку в руці.
"Подзвони мені, подзвони", - підписав фото син Софії Ротару.
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Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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