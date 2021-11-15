Продюсер и единственный сын легендарной артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко обнародовал снимок, который сделан еще в его детстве.

Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном легендарной певицы Софии Ротару и её покойного мужа Анатолия Евдокименко. Также он прославился как её продюсер. У Руслана есть жена - Светлана, и двое детей - сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки и дочь - Соня. Сейчас ему 51 год.

Так, на этот раз сын Софии Ротару опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Он обнародовал кадр с детства. На фото Руслан Евдокименко совсем маленький и держит телефонную трубку в руке.

"Позвони мне, позвони", - подписал фото сын Софии Ротару.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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