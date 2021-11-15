Продюсер и единственный сын легендарной артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко обнародовал снимок, который сделан еще в его детстве.
Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном легендарной певицы Софии Ротару и её покойного мужа Анатолия Евдокименко. Также он прославился как её продюсер. У Руслана есть жена - Светлана, и двое детей - сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки и дочь - Соня. Сейчас ему 51 год.
Так, на этот раз сын Софии Ротару опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Он обнародовал кадр с детства. На фото Руслан Евдокименко совсем маленький и держит телефонную трубку в руке.
"Позвони мне, позвони", - подписал фото сын Софии Ротару.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Дорофеева после срочной госпитализации показала гематомы на теле: «Медики не могли…»
Жена "Холостяка" Добрынина показала фигуру после первых попыток похудеть: кадры без фильтров
Звезду 90-х с трудом узнали в "Світському житті": "Это El Кравчук, что ли?"
Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
Ранее сообщалось, единственный сын Софии Ротару показал своих друзей-байкеров и сделал признание: "Незабываемые встречи"
Также, сын Софии Ротару засветил интерьер своего дома и портрет мамы: "Дает почувствовать, что она рядом"
Politeka рассказывала, племянница Софии Ротару не смогла сдержать слез после семейной трагедии: "Был для меня лучшим..."