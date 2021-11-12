Племянница легендарной артистки Софии Ротару и популярная певица Соня Кей (София Хлябыч) со слезами на глазах рассказала о семейной трагедии.

Как передает Politeka.net, Соня Кей известна как начинающая певица. Также, она является племянницей легендарной артистки Софии Ротару и двоюродной сестрой её единственного сына Руслана Евдокименко.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она рассказала о моменте, когда ей позвонили и рассказали о том, что её отец умер. По словам артистки, он для неё был ближайшим другом, однако ей пришлось прервать разговор из-за слёз.

"Она звонит и говорит мне, что умер папа. Он для меня был лучшим ближайшим другом...Сори...", - со слезами на глазах рассказала племянница Софии Ротару.

Напомним, Соня Кей недавно дала интервью в "Точка М", которое выйдет уже в эту пятницу.

"Это было одно из самых откровенных интервью в моей жизни. Здесь я рассказала о том, что очень долго скрывала", - призналась певица.

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