Певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, которая недавно презентовала новый мини-альбом, решила дать честное интервью, в котором рассказала много интересного и личного.
Как известно, молодая исполнительница София Хлябыч, которая известна под пседонимом Соня Кей, является двоюродной сестрой единственного сына знаменитой артистки Софии Ротару Руслана Евдокименко.
«Это было одно из самых откровенных интервью в моей жизни. Здесь я рассказала о том, что очень долго скрывала. Уже в эту пятницу!» - написала под коротким роликом Соня. Поклонники поддержали:
«О дааа😍❤️; ждем полного выпуска ⚡💣🔥; спасибо тебе за это 🙌🏽🙌🏽🙌; Крутая исполнительница, классные песни!».
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В интервью она также подметила: «Это классно, конечно, что меня ассоциируют с моей тетей, но я – личность и не прищепка к кому-то другому».
Напомним, звезда была номинирована на "Прорыв года" благодаря первому мини-альбому, который выпустила несколько лет назад. А недавно Соня презентовала второй EP "Драйв", который прослушали множество украинцев на видеохостинге Ютуб.
Также на личных кадрах Кей показала себя настоящую, находясь в спальне. Соня прикрылась одеялом, сделав селфи и показав свою внешность. Макияж молодая звезда еще не успела смыть, как можно заметить.
Напомним, двоюродная сестра сына Ротару в кружевном белье позволила заглянуть к себе в спальню
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