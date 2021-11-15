Юний артист Муаяд Абдельрахім, який став переможцем шоу "Співають всі", де головною суддею була Наталя Могилевська, поділився радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.
Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.
"25.11 Прем'єра моєї першої сольної пісні🎶 сиджу, чекаю😉 як думаєте, як буде називатися? Підказка. Перша буква-Л😉», - написав він.
"Аоаоааоао, круті новини", "Вау вау ваууу", "Красунчик", "такий сонячний", "Ура, я дуже рада за тебе, вітаю", "знову офігенна фотка", - пишуть в коментарях.
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Як відомо, за свою перемогу в шоу "Співають всі" Муяад Абдельрахім отримав 500 тисяч гривень. Хлопець раніше розповів, як ними розпорядиться.
"Як би це не звучало, половину грошей я Віддам батькам, адже вони мене постійно підтримують і витрачаються. А решту залишу собі, можливо, буду збирати на машину-два роки залишилося до 18-річчя, чому б і ні. Але це не точно, я ще подумаю", - сказав Муаяд.
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