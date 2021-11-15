Юный артист Муаяд Абдельрахим, который стал победителем шоу "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская, поделился радостной новостью на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

«25.11 Премьера моей первой сольной песни🎶 Сижу, жду😉 Как думаете, как будет называться? Подсказка. Первая буква - Л😉», - написал он.

«Аоаоааоао, крутейшие новости», «Вау вау ваууу», «Красавчик», «Такой солнечный», «Ура, я очень рада за тебя, поздравляю», «Опять офигенная фотка», - пишут в комментариях.

Как известно, за свою победу в шоу "Співають всі" Муяад Абдельрахим получил 500 тысяч гривен. Парень ранее рассказал, как ими распорядится.

«Как бы это не звучало, половину денег я отдам родителям, ведь они меня постоянно поддерживают и тратятся. А остальные оставлю себе, возможно, буду копить на машину – два года осталось до 18-летия, почему бы и нет. Но это не точно, я еще подумаю», – сказал Муаяд.

Напомним, судья «Співають всі» Приходько рассказала о трудностях материнства: «Тогда не будет никаких обид…»

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" и "Співають всі" Остапчука разоткровенничалась о своих "страстях": "Раньше это было табу..."

Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько поделилась страшной семейной историей: "Сижу и плачу"