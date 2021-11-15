Юный артист Муаяд Абдельрахим, который стал победителем шоу "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская, поделился радостной новостью на своей странице в Инстаграм.
Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.
«25.11 Премьера моей первой сольной песни🎶 Сижу, жду😉 Как думаете, как будет называться? Подсказка. Первая буква - Л😉», - написал он.
«Аоаоааоао, крутейшие новости», «Вау вау ваууу», «Красавчик», «Такой солнечный», «Ура, я очень рада за тебя, поздравляю», «Опять офигенная фотка», - пишут в комментариях.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Оборвалась жизнь знаменитой певицы с чарующим голосом: подробности трагедии
Дорофеева после срочной госпитализации показала гематомы на теле: «Медики не могли…»
Анджелина Джоли в классическом наряде доказала, что всегда выглядит роскошно: "Не сдает позиции"
Новые COVID-сертификаты вводят в Украине, в Минздраве раскрыли подробности: "Нужно зайти в..."
Как известно, за свою победу в шоу "Співають всі" Муяад Абдельрахим получил 500 тысяч гривен. Парень ранее рассказал, как ими распорядится.
«Как бы это не звучало, половину денег я отдам родителям, ведь они меня постоянно поддерживают и тратятся. А остальные оставлю себе, возможно, буду копить на машину – два года осталось до 18-летия, почему бы и нет. Но это не точно, я еще подумаю», – сказал Муаяд.
Напомним, судья «Співають всі» Приходько рассказала о трудностях материнства: «Тогда не будет никаких обид…»
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" и "Співають всі" Остапчука разоткровенничалась о своих "страстях": "Раньше это было табу..."
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько поделилась страшной семейной историей: "Сижу и плачу"