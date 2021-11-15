Відомий виконавець і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес здивував шанувальників несподіваними зізнаннями про своє минуле.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і тренер "Ліги Сміху" Володимир Дантес, який є чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, поділився в мережі милим фото, а в підписі до нього вразив одкровеннями.

На новій чорно-білій фотографії Вова позує в цікавій локації і позі. Перед камерою він з'явився в стильній леопардовій сорочці з відкритими грудьми, на його шиї видно незвичайну прикрасу. Артист кокетливо запустив руку в густу шевелюру і впевнено дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Дантес згадав себе 16-річного і розповів про свої комплекси, дружбу з дівчатами і про те, які висновки зробив зі свого минулого. "Не знаю, як в інших, але в цьому віці у мене були моторошні комплекси. Я тільки зняв брекети, ще літо тому був на 12кг більше і на 10см нижче. Для дівчаток я був найкращий друг, тому що безпечний. Знаєте, з такими як я не зустрічаються, не цілуються, куди там с*кс, з нами класно дружити. Я слухав історії дівчаток, не розумів чому їх тягне до виродків, чому їм подобаються старші хлопці, і чому їм не підходжу я", - поділився Володимир.

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