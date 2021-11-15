Відома співачка Анна Трінчер здивувала шанувальників відео з кабінету лікаря, і заговорила пластиці грудей і своїх сумнівах.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно повернулася з відпочинку з коханим, поділилася в Instagram незвичайним відео. Виявилося, зірка разом з бойфрендом відвідала пластичного хірурга, а в підписі до публікації розповіла про пластику грудей.
На кадрах Анна в один момент стоїть топлес перед доктором і спиною до камери, вони обговорюють можливе збільшення грудей. Також в ролику можна побачити, що дівчина приміряла спеціальну накладку в відео силіконової грудей, і судячи з її поведінки, такий розмір їй дуже подобається.
"Я РОБЛЮ ГРУДИ? Ще не знаю... наважуюся на це вже кілька років, а наполегливо наважуюся вже другий рік! У мене довга історія з моїми грудьми... до 17 років мене запевняли що вона виросте, але мене знайшло обманювали! Не допомагали ні капуста, ні спорт Н І Ч О Г О! І ось питання ребром робити чи ні! Всі ці приколи про родзинку, інжир і будеш така, як всі - не працюють!", - поділилася своїми переживаннями Тринчер.
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