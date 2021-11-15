Известная певица Анна Тринчер удивила поклонников видео из кабинета врача, и заговорила пластике груди и своих сомнениях.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно вернулась с отдыха с возлюбленным, поделилась в Instagram необычным видео. Оказалось, звезда вместе с бойфрендом посетила пластического хирурга, а в подписи к публикации рассказала о пластике груди.

На кадрах Анна в один момент стоит топлес перед доктором и спиной к камере, они обсуждают возможное увеличение груди. Также в ролике можно увидеть, что девушка примеряла специальную накладку в видео силиконовой груди, и судя по ее поведению, такой размер ей очень нравится.

"Я ДЕЛАЮ ГРУДЬ? Ещё не знаю… решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью… до 17 лет меня уверяли что она вырастет, но меня нашло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт Н И Ч Е Г О! И вот вопрос ребром ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ! Все эти приколы про изюминку, инжир и будешь такая, как все – не работают!", - поделилась своими переживаниями Тринчер.

Напомним, Анна Тринчер в узком купальнике показалась во всей красе на отдыхе: "Безупречна".

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