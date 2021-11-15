Українська актриса і суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина, яка була головною героїнею першого сезону "Холостячки", поділилася враженнями від відпочинку в Карпатах.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина детально розповіла про надихаючий досвід на своїй сторінці в Instagram.

"Це був приголомшливий дівич-вечір, правда в компанії 5 хлопців. Ну а якщо серйозно, то за останні 4 дні було так багато крутих моментів, що прямо зараз мені здається це один з кращих періодів останніх місяців. Жити в лісі це ні з чим не порівнянний досвід. Енергія лісу, така потужна і густа, що її можна їсти ложками, як і найчистіше гірське повітря", - написала артистка.

Відпочивала Мішина разом зі своїм сином Платоном.

"А скільки щастя я відчула спостерігаючи за тим, як мій син пізнає ліс! Справжній дикий, незвіданий ліс. Неймовірно цікаво було спостерігати за тим, як формуються чоловіча команда серед цих прекрасних майже-підлітків», - зазначила вона.

"Ми їдемо, але я точно знаю, що в цьому сонячному, карпатському листопаді залишився шматочок мого серця», - підсумувала екс-«Холостячка».

Раніше повідомлялося, Мішина з новою зачіскою розкрила безвідмовний спосіб швидко підняти собі настрій: "подарує привід посміхнутися"

Також, Мішина вийшла в світ в подарунку від Тригубенка з "Холостячки" і поділилася одкровенням: "Просто закохалася"

Politeka розповідала, "Холостячка" Мішина дала собі волю на природі, Еллерт не зміг мовчати: "наступне слово люблю?"