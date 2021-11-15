Співачка Слава Камінська, колишня учасниця дуету "НеАнгели", відреагувала на несподіваний вчинок іншої екс-солістки колективу співачки Вікторії Сміюсі.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська і Вікторія Смеюха після розпаду групи "НеАнгели" почали сольні кар'єри.

На своїй сторінці в соцмережі Смеюха сьогодні показала відео, як вона розрізає ножем величезний красивий торт з портретом Камінської. Співачка розповіла, що такий сюрприз їй піднесли шанувальники.

Зазначимо, Слава швидко відреагувала на такий вчинок Вікторії. Дії колеги вона сприйняла дуже гостро.

"Мені здавалося, що історія групи НеАнгели - це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка повинна була закінчитися красиво. Я дуже люблю гумор і він-абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це пішло. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу всіх своїх і моїх шанувальників», - написала Камінська.

"Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її «спасибі» команді, яка так багато для неї зробила. P. S. А я вас не підведу! З любов'ю, Ваша Слава ❤ " - написала співачка.

Також Камінська порадила Смеюху звільнити піарницю.

"Хайпа навела, але в плюс він?» - звернулася співачка до колеги.

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