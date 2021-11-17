Українська актриса Ольга Сумська, особлива популярність до якої прийшла разом з роллю в телесеріалі "Роксолана", покрасувалася в нових нарядах, запитавши думку публіки.

Так, 55-річна зірка опублікувала свіжі кадри у себе в "сторіз" в Instagram, на яких примірила кілька зимових пальто в бутіку, передає Politeka.net.

Блондинка в модних високих черевиках на шнурівці показала себе в світло-сірому пальто і ще одному такого ж фасону, але більш темного відтінку.

"Як вам пальто? Мені дуже", - запитала вона у підписників.

Щодо темного варіанту, акторка трохи засумнівалася: "Це брати?". Судячи з голосування (всього 40% відповіли позитивно), Ольга зупинить свій вибір все ж на світлому кольорі.

Раніше Сумська зізнавалася, що незважаючи на високий зріст (178 см), вона не відчуває труднощів при підборі одягу.

"На мене все прекрасно сідає! У школі я була вище всіх і соромилася цього, адже тоді було відсутнє поняття «модельна зовнішність», але пізніше я швидко зрозуміла, що для жінки, при її бажанні завжди бути красивіше за будь-яку іншу, високий зріст - це перевага", - ділилася актриса.

Також Ольга говорила, що завжди купує те, що їй личить, а не те, що брендове.

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