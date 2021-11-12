Известную украинскую актрису Ольгу Сумскую, которая прославилась по роли "Роксоланы", заподозрили в пластических операциях. Актриса ответила на обвинения.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Она прославилась благодаря своей главной роли в сериале "Роксолана". Помимо этого она играла во множестве фильмов.

На этот раз актриса засветилась в сюжете "Зіркового шляха". Она пожаловалась на то, что её подозревают в пластических операциях. Стоит отметить, что Ольге Сумской 55 лет и она поражает своей моложавой внешностью и красотой.

"Мне постоянно пишут о том, что я делаю пластические операции. "Что у вас с бровями? А что с губами", - такое пишут. Страшные какие-то слова, и я не обращаю внимания. Я всегда говорю, что это люди, которые обижены жизнью", - пожаловалась актриса.

"Я наоборот, посылаю им лайк. Говорю: "Дай вам боже добра, жить в согласии, и хорошего настроения". Я никогда не отвечаю негативом. Наоборот, а что случилось, дорогая? И тогда ей самой стыдно, что она мне так написала, и тогда извиняется", - рассказала Ольга Сумская.

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