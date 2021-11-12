Известная актриса Ольга Сумская, которая недавно впечатлила модным луком в свои 55 лет, не перестает интриговать образами рядом со знаменитыми коллегами.

Знаменитая актриса театра и кино любит показывать интересные моменты из жизни в социальной сети Инстаграм. Причем знаменитости нравится также делать разные фото с коллегами по сцене.

После завершения съемок в новом фильме, Ольга вновь приступила к гастролям и вместе с супругом отправилась не так давно в другой город, чтобы дать несколько спектаклей. Сейчас же Сумской удалось впечатлить счастливым селфи с известной и самой богатой певицей Украины Камалией.

Камалия, как известно, – украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Причем звезда не так часто светится с коллегами на селфи, предпочитая блистать в одиночестве. Отметим, ее начали называть самой богатой певицей в Украине, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера.

Поэтому совместный кадр с Сумской и получился столь запоминающимся.

Напомним, Ольга Сумская уже более 30 лет радует украинцев своей работой в кино. В первой работе звезда снялась в далеком 1983 году. За продолжительную карьеру Ольга снялась в десятках проектов, а также сыграла множество ролей в театре.

Сумская была награждена званиями Заслуженной и Народной артистки Украины, а также стала Лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченка и орденом княгини Ольги III степени.

Напомним, Сумская в вышиванке ручной работы продемонстрировала роскошный образ

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