Украинская актриса Ольга Сумская, особая популярность к которой пришла вместе с ролью в телесериале "Роксолана", покрасовалась в новых нарядах, спросив мнение публики.

Так, 55-летняя звезда опубликовала свежие кадры у себя в "сториз" в Инстаграм, на которых примерила несколько зимних пальто в бутике, передает Politeka.net.

Блондинка в модных высоких ботинках на шнуровке показала себя в светло-сером пальто и еще одном такого же фасона, но более темного оттенка.

"Как вам пальто? Мне очень", - спросила она у подписчиков.

Насчет темного варианта, актриса немного засомневалась: "Это брать?". Судя по голосованию (всего 40% ответили положительно), Ольга остановит свой выбор все же на светлом цвете.

Ранее Сумская признавалась, что несмотря на высокий рост (178 см), она не испытывает трудностей при подборе одежды.

"На меня все прекрасно садится! В школе я была выше всех и стеснялась этого, ведь тогда отсутствовало понятие «модельная внешность», но позже я быстро поняла, что для женщины, при ее желании всегда быть краше любой другой, высокий рост – это преимущество", - делилась актриса.

Также Ольга говорила, что всегда покупает то, что ей идет, а не то, что брендовое.

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