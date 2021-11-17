Відома співачка і колишня дружина Dzidzio (Михайло Хома) Slavia (Ярослава Хома) відверто розповіла про свою помилку в шлюбі.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Slavia після розриву з шоуменом Dzidzio зізналася, яку помилку зробила в шлюбі з артистом. Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Так, за словами Ярослави вона занадто довго мовчала і намагалася не порушувати спокій зоряного чоловіка, будучи в його тіні роками.

"Моя помилка була в тому, що я багато мовчала, тримала в собі. Я намагалася не порушувати його спокій, намагалася його звільнити від різних справ, і домашніх, і побутових. І ось прийшов мій час, я відчула, що хочу розвиватися, але Михайло був проти", - поділилася Slavia.

За словами дівчини, вона намагалася якось зблизитися з чоловіком, просила їздити з ним на гастролі і допомагати йому, займатися з ним творчістю. Однак, Михайло був проти і не брав її з собою на концерти та виступи.

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