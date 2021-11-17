Відома співачка і колишня дружина Dzidzio (Михайло Хома) Slavia (Ярослава Хома) відверто розповіла про свою помилку в шлюбі.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Slavia після розриву з шоуменом Dzidzio зізналася, яку помилку зробила в шлюбі з артистом. Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".
Так, за словами Ярослави вона занадто довго мовчала і намагалася не порушувати спокій зоряного чоловіка, будучи в його тіні роками.
"Моя помилка була в тому, що я багато мовчала, тримала в собі. Я намагалася не порушувати його спокій, намагалася його звільнити від різних справ, і домашніх, і побутових. І ось прийшов мій час, я відчула, що хочу розвиватися, але Михайло був проти", - поділилася Slavia.
Софія Ротару на тлі чуток про важку хворобу збирається до Росії: "О боги..."
Виплати по тисячі гривень вакцинованим українцям, з'явилося важливе роз'яснення: "Це буде..."
Пішов з життя знаменитий актор, який був другом Сталлоне: "Ми у нестямі від горя"
Біда не вщухає на Одещині: майже півсотні жертв за добу
Нардеп від "Слуги народу" потрапив у ДТП, фото з місця аварії: "Авто зім'яло від удару"
За словами дівчини, вона намагалася якось зблизитися з чоловіком, просила їздити з ним на гастролі і допомагати йому, займатися з ним творчістю. Однак, Михайло був проти і не брав її з собою на концерти та виступи.
Нагадаємо, Колишня дружина Дзідзьо Slavia вперше після розлучення зізналася в страху: "Дуже боялася...".
Як повідомляла Politeka, Ексдружина DZIDZIO Slavia відповіла на зухвалий випад Цибульської: "Зробила це дуже хитро".
Також Politeka писала, що DZIDZIO нестандартно пояснив причину розлучення зі Slavia: "Одружилися трикутник і квадрат".