Известная певица и бывшая жена Dzidzio (Михаил Хома) Slavia (Ярослава Хома) откровенно рассказала о своей ошибке в браке.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Slavia после разрыва с шоуменом Dzidzio призналась, какую ошибку сделала в браке с артистом. Об этом она рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

Так, по словам Ярославы она слишком долго молчала и пыталась не нарушать покой звездного мужа, будучи в его тени годами.

"Моя ошибка была в том, что я много молчала, держала в себе. Я пыталась не нарушать его покой, пыталась его освободить от разных дел, и домашних, и бытовых. И вот пришло мое время, я почувствовала, что хочу развиваться, но Михаил был против", - поделилась Slavia.

По словам девушки, она пыталась как-то сблизиться с мужем, просила ездить с ним на гастроли и помогать ему, заниматься с ним творчеством. Однако, Михаил был против и не брал ее с собой на концерты и выступления.

Напомним, Бывшая жена Дзидзьо Slavia впервые после развода призналась в страхе: "Очень боялась...".

Как сообщала Politeka, Экс-жена DZIDZIO Slavia ответила на дерзкий выпад Цибульской: "Сделала это очень хитро".

Также Politeka писала, что DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia: "Поженились треугольник и квадрат".