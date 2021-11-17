Популярний український дизайнер і шоумен Андре Тан з'явився на важливому заході, де показав людину, яка його надихає, а сам здивував виглядом в довгій спідниці.

Відомий український дизайнер намагається відвідувати всі важливі заходи, повідомляє Politeka.net. Цього разу Андре Тан з'явився на церемонії нагородження кращих дизайнерів Best Fashion Awards в "Українському домі" в Києві.

На заході нагороджували кращих дизайнерів, і на нього запросили різних зірок. Так, Андре Тан прийшов у довгій спідниці, і кадри показав у сторіс. Шоумен опублікував фото з людиною, яка його надихає - з телеведучою і моделлю Катею Осадчою з тюрбаном на голові: "Моя муза", - написала Андре Тан.

А на відео дизайнер показав, як Осадча "стягла" його з червоної доріжки. Обидва про щось спілкувалися, а потім Осадча взяла Андре Тана за руку і відвела убік.

"Катюша відтягує мене від сцени", - написав шоумен, додавши веселі смайлики.

Зазначимо, премію Best Fashion Awards заснували в 2010 році Ukrainian Fashion Week і журнал "ZEFIR". Щорічно 25 експертів зі сфери мод визначають кращих українських дизайнерів.

Зокрема, цього року нагороду "Кращий жіночий дизайнер" отримала Катя Сільченко, а "Кращим чоловічим дизайнером " стала одна з компаній, заснована дизайнерами Ксенією і Антоном Шнайдером.

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