Нове фото з виходу в люди знаменитої голлівудської актриси Анджеліни Джолі викликало жваві дискусії в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених голлівудській знаменитості Анджеліні Джолі, опублікували нове фото зірки. Цей знімок викликав бурхливі суперечки в коментарях через вигляд актриси, багато відзначили, що вона сильно постаріла.

На фотографії Анджеліна відображена, мабуть, під час світського рауту, куди прийшла при повному параді. У неї наряд з оголеними плечима, у вухах масивні сережки, а волосся зачесане і зібране ззаду. На обличчі актриси стриманий макіяж з чорними стрілками і нюдовою помадою.

У підписі до публікації написали: "Королева". У коментарях користувачі почали бурхливо обговорювати новий знімок зірки: "Бабуся", "Вона така красива", "Перша фотографія, на якій вона дійсно виглядає старою. Але красиво, звичайно", "Цей фільтр робить її старше, ніж вона є", "Тепер це природно красива жінка (всередині і зовні). Не ті Кардашьян", "Зніміть з неї цей фільтр", "Ми любимо тебе", "Вона настільки природна, як я захоплююся нею. Людина-ідеал", "Нарешті не фотошоп".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі в класичному вбранні довела, що завжди виглядає розкішно: "Не здає позиції".

Як повідомляла Politeka, Джолі з мінімумом косметики показала, наскільки хороша була раніше: "Тут є підступ".

Також Politeka писала, що Джолі показала, наскільки ідеально виглядає в чорному: "Позбавляєш дару мови".