Новое фото с выхода в свет знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли вызвало оживленные дискуссии в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных голливудской знаменитости Анджелине Джоли, опубликовали новое фото звезды. Этот снимок вызвал бурные споры в комментариях из-за вида актрисы, многие отметили, что она сильно постарела.

На фотографии Анджелина запечатлена, видимо, во время светского раута, куда пришла при полном параде. У нее наряд с оголенными плечами, в ушах массивные серьги, а волосы зачесаны и собраны сзади. На лице актрисы сдержанными макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

В подписи к публикации написали: "Королева". В комментариях пользователи начали бурно обсуждать новый снимок звезды: "Бабушка", "Она такая красивая", "Первая фотография, на которой она действительно выглядит старой. Но красиво, конечно", "Этот фильтр делает ее старше, чем она есть", "Теперь это естественно красивая женщина (внутри и снаружи). Не те Кардашьян", "Снимите с нее этот фильтр", "Мы любим тебя", "Она настолько естественная, как я восхищаюсь ею. Человек – идеал", "Наконец-то не фотошоп".

Напомним, Анджелина Джоли в классическом наряде доказала, что всегда выглядит роскошно: "Не сдает позиции".

Как сообщала Politeka, Джоли с минимумом косметики показала, насколько хороша была раньше: "Здесь есть подвох".

Также Politeka писала, что Джоли показала, насколько идеально выглядит в черном: "Лишаешь дара речи".