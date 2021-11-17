Ресторатор і зірка телешоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав закулісся проекту, відкривши деякі тонкощі, про які глядачі швидше за все і не здогадувалися.

Як пишете Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво родом з Колумбії, але побудував кар'єру успішного ресторатора в Україні та Канаді. Зірка також став суддею шоу "Майстер Шеф", який виходить з 2011 року. На сторінці в Instagram Ектор ділиться подробицями свого життя, а також подробицями проекту, який полюбився українцям.

Так, у нових сторіс ресторатор показав, як перед ефіром постановники шоу проводять інструктаж для суддів»Мастершеф".

"...далі поставили їм завдання. Що вони будуть робити. Далі капітани по одному підходять і тягнуть свічку... " - пояснюють суддям.

На кадрах видно, що Ектор слухає настанови з дуже серйозним виглядом.

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