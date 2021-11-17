Ресторатор и звезда телешоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал закулисье проекта, приоткрыв некоторые тонкости, о которых зрители скорее всего и не догадывались.
Как пишете Politeka.net, Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии, но построил карьеру успешного ресторатора в Украине и Канаде. Звезда также стал судьей шоу "Мастер Шеф", который выходит с 2011 года. На странице в Инстаграм Эктор делится подробностями своей жизни, а также подробностями проекта, который полюбился украинцам.
Так, в новых сторис ресторатор показал, как перед эфиром постановщики шоу проводят инструктаж для судей «Мастершеф».
«…дальше поставили им задания. Что они будут делать. Далее капитаны по одному подходят и тянут свечку…» - объясняют судьям.
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На кадрах видно, что Эктор слушает наставления с очень серьезным видом.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, где хотел бы жить в Украине: «Вот это, я понимаю, место силы»
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