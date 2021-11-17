Пристрасті розпалюються на шоу "Маска", зіркові детективи Данилко, Полякова і Дзідзьо почали шантажувати і погрожувати персонажам.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці популярного шоу "Маска" в Instagram опублікували кумедне відео, яке є анонсом нового випуску програми. У ньому показали, як зоряні детективи не витримують загострення пристрастей і вдаюся до погроз і шантажу, щоб розкрити персонажа.

Так, на кадрах можна побачити Андрія Данилка, який харчується однією з масок. Він каже: "Тільки не бреши, бо українець ніколи не бреше". А Дзідзьо навіть почав шантажувати персонажа: "Якщо ти даси мені хорошу підказку, я буду підбурювати всіх голосувати за тебе".

Тим часом Оля Полякова вирішила погрожувати персонажу Свині: "Тебе вже пора колоти чи ще не прийшов час?". "Свиню підсунули", - вигукує Олег Винник, мабуть, маючи на увазі маску свині, яка так заінтригувала зіркових детективів і глядачів.

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