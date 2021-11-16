Українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман), яка нещодавно виступила на танцювальному шоу в Грузії, похвалилася модним образом у вбранні за 54 тисячі гривень.

Відправившись в подорож до Грузії артистка встигла дати кілька інтерв'ю, з'явилася на відомому шоу і відзначилася вибором вбрання. У своїх Instagram-сторіс вона опублікувала кілька кадрів їх зустрічі, деякі кадри розлетілися в мережі.

Для інтерв'ю з екс-Холостяком, який зараз зустрічається з 19-річною дівчиною, Кароль одягла сукню від відомого грузинського дизайнера David Koma, образи якого їй імпонують вже не вперше.

Співачка одягла сукню-сорочку синього кольору, прикрашену срібним ланцюгом. Вартість такого вбрання становить дві тисячі доларів або приблизно 54,2 тисячі гривень (на деяких сайтах наряд коштує 57 тисяч).

"Тіну не відразу дізналася, а Іраклій стоїть такий розімлілий біля неї 😍; Тіна красиво виглядає, їй підходить така зачіска 😍; їй дуже підходить нова зачіска😍 🔥; Тіна просто красуня)); підходить не тільки зачіска....😍 ; Я її не впізнала. З такою зачіскою вона стала гламурніше!» ,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, Кароль в ці дні знаходиться в Грузії, де виступила на" Танцях з зірками "- їй вдалося підкорити не тільки глядачів проекту, а й героя" Холостяка 6 " Іраклі Макацарію.

Останній зняв виступ 36-річної Тіни на паркеті шоу і опублікував відповідні кадри у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Кароль заспівала свій хіт" Намалюю тобі зорі", з'явившись в танцювальному залі в білій сукні до підлоги з високим розрізом.

Нагадаємо, що Кароль, яка відлетіла з України, засікли в ресторані з імпозантними чоловіками

Як повідомляла Politeka, Кароль з різних ракурсів показала, якою стала після зміни іміджу

Також Politeka писала, що Кароль спантеличила виглядом поруч з екс-«Холостяком " Макацарією