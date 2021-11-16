Украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман), которая недавно выступила на танцевальном шоу в Грузии, похвасталась модным образом в наряде за 54 тысячи гривен.

Отправившись в путешествие в Грузию артистка успела дать несколько интервью, появилась на известном шоу и отличилась выбором наряда. В своих Instagram-сторис она опубликовала несколько кадров их встречи, некоторые кадры разлетелись в сети.

Для интервью с экс-Холостяком, который сейчас встречается с 19-летней девушкой, Кароль надела платье от известного грузинского дизайнера David Koma, образы которого ей импонируют уже не впервые.

Певица надела платье-рубашку синего цвета, украшенную серебряной цепью. Стоимость такого наряда составляет две тысячи долларов или примерно 54,2 тысячи гривен (на некоторых сайтах наряд стоит 57 тысяч).

«Тину не сразу узнала, а Ираклий стоит такой разомлевший возле нее 😍; Тина красиво выглядит, ей подходит такая прическа 😍; Ей очень подходит новая прическа 😍🔥; Тина просто красавица)); Подходит не только прическа....😍; Я ее не узнала. С такой прической она стала гламурнее!», - пишут в сети.

Напомним, Кароль в эти дни находится в Грузии, где выступила на "Танцах со звездами" - ей удалось покорить не только зрителей проекта, но и героя "Холостяка 6" Иракли Макацарию.

Последний заснял выступление 36-летней Тины на паркете шоу и опубликовал соответствующие кадры у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Кароль спела свой хит "Намалюю тобі зорі", появившись в танцевальном зале в белом платье в пол с высоким разрезом.

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