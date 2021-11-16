Украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман), которая недавно выступила на танцевальном шоу в Грузии, похвасталась модным образом в наряде за 54 тысячи гривен.
Отправившись в путешествие в Грузию артистка успела дать несколько интервью, появилась на известном шоу и отличилась выбором наряда. В своих Instagram-сторис она опубликовала несколько кадров их встречи, некоторые кадры разлетелись в сети.
Для интервью с экс-Холостяком, который сейчас встречается с 19-летней девушкой, Кароль надела платье от известного грузинского дизайнера David Koma, образы которого ей импонируют уже не впервые.
Певица надела платье-рубашку синего цвета, украшенную серебряной цепью. Стоимость такого наряда составляет две тысячи долларов или примерно 54,2 тысячи гривен (на некоторых сайтах наряд стоит 57 тысяч).
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Стрельба прогремела в Киеве, введена спецоперация: подробности событий
Лилия Ребрик устроила необычную фотосессию, показав Европу в Украине: "Необязательно ехать"
Жена продюсера "Квартал 95" с Алиной Гросу померились красотами в купальниках: "Это тяжёлый выбор"
Похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая без комплексов показала фото из душа: "Насыщенный день"
«Тину не сразу узнала, а Ираклий стоит такой разомлевший возле нее 😍; Тина красиво выглядит, ей подходит такая прическа 😍; Ей очень подходит новая прическа 😍🔥; Тина просто красавица)); Подходит не только прическа....😍; Я ее не узнала. С такой прической она стала гламурнее!», - пишут в сети.
Напомним, Кароль в эти дни находится в Грузии, где выступила на "Танцах со звездами" - ей удалось покорить не только зрителей проекта, но и героя "Холостяка 6" Иракли Макацарию.
Последний заснял выступление 36-летней Тины на паркете шоу и опубликовал соответствующие кадры у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Кароль спела свой хит "Намалюю тобі зорі", появившись в танцевальном зале в белом платье в пол с высоким разрезом.
Напомним, что Кароль, улетевшую из Украины, засекли в ресторане с импозантными мужчинами
Как сообщала Politeka, Кароль с разных ракурсов показала, какой стала после смены имиджа
Также Politeka писала, что Кароль озадачила видом рядом с экс-«Холостяком» Макацарией