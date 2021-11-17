Відомий виконавець Арсен Мірзоян у компанії дружини Тоні Матвієнко розповів, як за кордоном спародіював Олю Полякову.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Арсен Мірзоян разом з дружиною-співачкою Тонею Матвієнко побував на концерті Олі Полякової. В інтерв'ю журналістам програми "ЖВЛ" артист зізнався, що був випадок, коли він пародіював головну суперблондинку українського шоу-бізнесу.

За словами Мірзояна, вони були з дружиною в Португалії, і він на все горло з вікна автомобіля кричав пісні Полякової. При цьому для переконливості "образу" надів на голову напівкруглу подушку для подорожей, яка служила йому кокошником.

"Я співав і "Шльопки", і "Не президент, і не банкір". І я пам'ятаю, як цей ринок Лісабона, молоді дуже багато, і я в цьому кокошнику, і на всю волаю", - артистично розповів і показав Мірзоян, як пародіював Олю. Весь цей час поруч з ним стояла дружина Тоня Матвієнко, яка була свідком цієї пародії, і там і тут вона весело реготала від перевтілення Арсена в Полякову. "Хочу автограф", - каже Тоня, сміючись.

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