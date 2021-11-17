Известный исполнитель Арсен Мирзоян в компании жены Тони Матвиенко рассказал, как за границей спародировал Олю Полякову.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Арсен Мирзоян вместе с женой-певицей Тоней Матвиенко побывал на концерте Оли Поляковой. В интервью журналистам программы "ЖВЛ" артист признался, что был случай, когда он пародировал главную суперблондинку украинского шоу-бизнеса.

По словам Мирзояна, они были с женой в Португалии, и он во все горло с окна автомобиля орал песни Поляковой. При этом для убедительности "образа" надел на голову полукруглую подушку для путешествий, которая служила ему кокошником.

"Я пел и "Шлепки", и "Не президент, и не банкир". И я помню, как этот рынок Лиссабона, молодежи очень много, и я в этом кокошнике, и на всю ору", - артистично рассказал и показал Мирзоян, как пародировал Олю. Все это время рядом с ним стояла жена Тоня Матвиенко, которая была свидетелем этой пародии, и там и тут она весело хохотала от перевоплощения Арсена в Полякову. "Хочу автограф", - говорит Тоня, смеясь.

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