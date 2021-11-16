Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, з'явився на проекті "Танці з зірками", де "запалив" в компанії своєї команди і суддів.

Популярний артист підкорив своєю творчістю, під його пісні хочеться танцювати і розслаблятися, пише Politeka.net. У своєму Instagram співак показав, як "запалив" в компанії суддів "Танців з зірками" і своєї команди. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артист танцював і співав з групою, сідаючи за суддівський столик. Також на паркет виходили учасники шоу.

"Безмежно дякую своїй команді за фантастичний номер", - написав співак.

Публікація за кілька годин зібрала понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів. Примітно, що зараз Діма Монатік вважається мегазіркою, проте люди згадали той час, коли артист тільки намагався потрапити на олімп слави.

"Пам'ятаю той момент, коли Вам Серьога сказав, що блищати не будете, що не бачить вас на сцені 😄 але у долі на вас інші були плани👏 👏 👏 👏 😀", - написала одна з користувачок мережі.

Описуваний випадок стався на "Х-фактор" в 2010 році.

На той момент популярний репер Серьога вимовив: "Чи зможеш ти блищати своїм вокалом? Я думаю - ні. Я впевнений, що блищати ти не будеш".

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