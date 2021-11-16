Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, появился на проекте "Танці з зірками", где "зажег" в компании своей команды и судей.

Популярный артист покорил своим творчеством, под его песни хочется танцевать и расслабляться, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм певец показал, как "зажег" в компании судей на "Танців з зірками" и своей команды. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артист танцевал и пел с группой, присаживаясь за судейский столик. Также на паркет выходили участники шоу.

"Безгранично благодарю свою команду за фантастический номер", - написал певец.

Публикация за несколько часов собрала более 50 тысяч просмотров и много комментариев. Примечательно, что сейчас Дима Монатик считается мегазвездой, однако люди вспомнили то время, когда артист только пытался попасть на олимп славы.

"Помню тот момент, когда вам Серега сказал, что блистать не будете, что не видит вас на сцене 😄 но у судьбы на вас другие были планы👏👏👏👏😀", - написала одна из пользовательниц сети.

Описываемый случай произошел на "Х-фактор" в 2010 году.

На тот момент популярный рэпер Серега произнес: " Сможешь ли ты блистать своим вокалом? Я думаю – нет. Я уверен, что блистать ты не будешь".

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