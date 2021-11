Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, з'явився на проекті "Танці з зірками" зі своєю командою, де він заспівав і станцював з учасниками та журі.

Діма Монатік кілька сезонів перебував у складі журі "Танці з зірками", пише Politeka.net. Суддями в цьому сезоні стали хореографи Влад Яма і Макс Чмерковський, а також балерина Катерина Кухар.

На проект часто запрошують зірок, цього разу на паркеті "запалив" Діма Монатік зі своєю командою. Артист завів журі, яке зірвалося з місць, а в залі звучали оплески.

"А ви вже бачили наш live-performance на @tanci1plus1? Як вам?",- поцікавився співак в Instagram, підкріпивши фото зі своєю командою.

Примітно, що дружина, Ірина Монатік, дуже підтримує чоловіка:

"Тотальний захват 🙌 🙌 живі виступи завжди показують стосунки артиста до свого глядача і своєї справи ❤ ️ ❤ ️ you are best of the best", - написала вона в коментарях.

Всього ж за годину публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Як завжди захват! 🔥 ", "Чудово, як сонця промені в дощову погоду! ❤ ️ ", "Захопило❤️👏 🔥", "яскраво, стильно, динамічно!!!", "Найкрутіші і класні❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали інші користувачі Мережі.

